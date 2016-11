Benningen/Fußball TSV 1899 Benningen erwischt einen schlechten Tag

Schon nach acht Minuten war seine Mannschaft infolge eines Eckballs, den Tim Hagendorn verwertete, in Rückstand geraten. Zwar hatte Benningen im ersten Durchgang mehr Ballbesitz, dafür kam Lomersheim auf dem Kunstrasenfeld zu den deutlich besseren Torchancen. Allein zweimal scheiterten die Hausherren am Torpfosten. „Da hatten wir dann sogar Glück, zur Pause nur 0:1 in Rückstand zu sein“, so Reinhardt.

Nach dem Seitenwechsel schien es zunächst, als könne Benningen davon auch mit Punkten profitieren. Nach einem Freistoß von der Seite, getreten von Benningens Justin Hill, köpfte ein Spieler des Gegners den Ball zum Ausgleich ins eigene Tor (48.). Doch Lomersheim verfügte auch weiterhin über eine stabile Abwehr und konterte zudem gut. Das zeigte sich auch in der 70. Minute, als ein verunglückter Freistoß der Benninger bereits am kurzen Pfosten abgefangen werden konnte, und Phönix seine 4:2-Überzahl im Gegenstoß clever ausspielte. Das Führungstor durch den ehemaligen Drittligaspieler Sebastian Fischer zum 2:1 war die Folge.

Benningen gab sich zwar nicht geschlagen, als Thiemo Storz aber dann bei seiner Torgelegenheit am Pfosten scheiterte und Lomersheim quasi im Gegenzug durch Dennis Oehler zum 3:1 traf, war die Entscheidung gefallen (87.). „Da war bei uns dann auch der Wille weg, auch wenn wir hinten noch mal aufgemacht und es versucht haben“, schildert Marc Reinhardt die Schlussminuten. In der Nachspielzeit erhöhte der Gastgeber mit einem Treffer von Michael Dorn gar auf den 4:1-Endstand. Im nach Punkten sehr ausgeglichenen Tabellenmittelfeld fällt der TSV 1899 Benningen damit zurück auf Rang neun.

TSV 1899 Benningen:

Gröppner – Heim (84. Kellner), Lauer, Kordt, Claus – Yücel, Widmaier, Hill – Storz, Heusel, Djurdjevic (69. Preuss).