Benningen/Fußball Revanche beim Tabellennachbarn

Eine Rechnung offen haben die Bezirksliga-Fußballer des TSV 1899 Benningen, genau genommen sind es sogar zwei Rechnungen. Am Sonntag um 15 Uhr spielt das Team von Trainer Marc Reinhardt beim punktgleichen Tabellennachbarn SGM Riexingen. Das Hinspiel gegen den Aufsteiger haben die Benninger im „schwarzen Oktober“, als man sechs Spiele am Stück ohne Sieg blieb, mit 0:2 verloren. Und auch im Bezirkspokal gab es eine 3:4-Niederlage gegen die SGM. „In dieser Partie haben wir aber gesehen, dass wir sie durchaus knacken können, wenn wir selbst agieren und das Spiel in die Hand nehmen“, sagt Marc Reinhardt, der Riexingen als „sehr homogene und kampfstarke Truppe“ bezeichnet. „Das heißt für uns, dass wir den entsprechenden Einsatz zeigen müssen. Zudem hat Riexingen viel Tempo nach vorne. Da dürfen wir uns möglichst keine Fehler im Spielaufbau leisten. Aber das ist ja eigentlich gegen jeden Gegner der Fall.“