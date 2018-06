Benningen/Fußball Rainer Schreiber wird neuer Trainer beim TSV 1899 Benningen

Apropos Spieler: Fünf werden den Verein sicher verlassen. Thiemo Storz wechselt zum Ligakonkurrenten TSV Affalterbach, David Claus geht zum SGV Murr, in dessen Diensten künftig auch sein Bruder Benedikt steht. „Zudem hört Heiko Grau beruflich bedingt auf, und Sören Hengstberger wird sich in Mannheim einen Verein suchen, da er dort studieren wird“, berichtet Kisch. Des Weiteren ist klar, dass Steffen Widmaier nicht mehr das Trikot der Benninger überstreifen wird. „Er möchte gerne höherklassig spielen und sucht sich gerade einen Verein“, so der Abteilungsleiter. Ein Fragezeichen steht noch hinter dem weiteren Engagement von Marvin Schnalke. „Er arbeitet beim TV Bittenfeld und ist da viel an den Wochenenden unterwegs. Da werden wir noch schauen müssen, ob wir mit seinem Arbeitgeber einen Weg finden“, verrät Kisch, der im Gegenzug vier Neuzugänge vermelden kann.