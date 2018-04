Benningen/Fußball Nur ein Punkt trotz eines „Bomben-Spiels“

Ein Bomben-Spiel haben die abstiegsgefährdeten Bezirksliga-Fußballer des TSV 1899 Benningen nach Aussage ihres Trainers Ulli Stiegler am Sonntagmittag beim TV Aldingen abgeliefert. Dennoch reichte es am Ende nur zu einem Punkt beim 0:0-Unentschieden. „Wir haben heute zwei Punkte verloren. Wir hatten so viele glasklare Torchancen und hätten das Spiel für uns entscheiden müssen“, haderte Stiegler mit der Chancenverwertung seiner Mannschaft. „Wir müssen einfach abgezockter sein, denn wir waren spielbestimmend, sind in der Abwehr hervorragend gestanden, waren im Mittelfeld präsent, doch unser letzter Pass war immer zu schlampig“, ärgerte sich Stiegler.