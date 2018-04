Benningen/Fußball „Müssen eine Schippe drauflegen“

„Wir müssen an diesem Wochenende also gewinnen“, sagt Stiegler. „Auch, weil wir ein Heimspiel haben und unseren Zuschauern beweisen wollen, dass wir es können.“ Mit dem Gegner hat sich der Benninger Coach gar nicht großartig im Vorfeld beschäftigt. „Ich habe mir sagen lassen, dass das eine rein kämpferische Mannschaft ist. Aber an sich ist mir das egal. Wir müssen nach uns schauen und nicht nach dem Gegner“, macht er klar.

Verzichten muss Ulli Stiegler am Sonntag auf den gelb-rot gesperrten Philipp Lauer, den beruflich verhinderten Marvin Schnalke und den privat verhinderten Thiemo Storz. Fragezeichen stehen zudem hinter den Einsätzen David Claus und Heiko Grau. „David hat sich am Dienstag im Training etwas das Knie verdreht und Heiko hat eine Zerrung“, so der TSV-Trainer, der dennoch guter Dinge ist, was die Partie gegen Perouse angeht.