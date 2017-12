Benningen/Fußball Marco Djurdjevic kehrt zurück an alte Wirkungsstätte

„Seit er im Sommer nach Marbach gewechselt ist, ist der Kontakt zu ihm nie abgebrochen“, sagt Benningens Sportlicher Leiter Norman Buschow. Am vergangenen Wochenende sei der Wechsel nun vollends über die Bühne gegangen, der FC habe dem Spieler keine Steine in den Weg gelegt, so Buschow. Marco Djurdjevic ist zum Rückrundenauftakt der Benninger am 25. Februar beim TSV Merklingen also spielberechtigt.