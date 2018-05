Benningen/Fußball Jetzt geht’s für den TSV um alles oder nichts

Benningen - Es ist der große Showdown für die Bezirksliga-Fußballer des TSV 1899 Benningen. Wenn das Team von Trainer Ulli Stiegler an diesem Sonntag um 15 Uhr auf eigenem Platz den TSV Eltingen empfängt, dann geht es wirklich um alles oder nichts. Denn die Benninger – aktuell auf dem 14. und damit einem direkten Abstiegsrang – empfangen den Tabellen-13., der auf dem ersehnten Abstiegs-Relegationsplatz steht. Momentan trennen die beiden Mannschaften vier Punkte voneinander. Sollten die Benninger diese Partie also verlieren, dann ist der Abstieg definitiv besiegelt. Bei dann noch zwei zu verbleibenden Partien wäre der Rückstand nicht mehr einzuholen. Bei einem Sieg der Hausherren wären sie auf einen Punkt dran am Relegationsplatz, könnten also noch hoffen. „Wir sind uns unserer Lage bewusst und wissen, was wir zu tun haben“, sagt Ulli Stiegler deshalb auch vor der wichtigen Partie.