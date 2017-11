Benningen/Fußball Im Kellerduell wäre ein Punkt zu wenig

Benningen - Bereits am Samstag um 14.30 Uhr wartet der TSV 1899 Benningen zum Finale der Hinrunde in der Fußball-Bezirksliga zuhause auf den Zwölften TSV Flacht. Rein der Statistik wegen ein Vorteil für die Hausherren – denn die Benninger erspielten auf eigenem Platz bislang neun der insgesamt zehn Punkte, die Gäste aus Flacht hingegen haben nur zwei Siege in der Fremde auf der Habenseite. „Mir ist es egal, ob wir daheim oder auswärts spielen“, trotzt Trainer Ulli Stiegler den Zahlen. „So viele Auswärtsspiele hatte ich mit der Mannschaft noch nicht.“ Vor allem aber bezog sich der Trainer auf das Spiel vergangene Woche beim Spitzenreiter SV Germania Bietigheim (1:2), denn die Benninger konnten in der zweiten Halbzeit mit dem Ligaprimus durchaus mithalten und etwa 20 Minuten gar am Ausgleich schnuppern. „Wir haben bewiesen, dass wir nicht schlechter sind als die anderen.“ Genau das können die Benninger bereits morgen schon unter Beweis stellen.