Benningen/Fußball Im Bezirksliga-Kellerduell zählen nur die drei Punkte

Mit einem Sieg würde man Perouse überholen, bei einer Niederlage würde die Situation brenzliger werden, das herauskommen aus dem Tabellenkeller schwieriger. Sich aktuell damit beschäftigen und in Panik verfallen will man beim TSV 1899 Benningen aber nicht. „Wie es Marc Reinhardt unter der Woche auch schon gesagt hat, wir sind nicht in Alarmstimmung. Denn wir waren zuletzt ja nicht schlecht. Auch nicht beim 1:5 zu Hause gegen Bissingen. Meist waren es nur Kleinigkeiten, die die Duelle entschieden haben. Deshalb müssen wir einfach immer weitermachen“, sagt Arnaldo Malecek, der die Stimmung in der Mannschaft als gut beschreibt. „Alle sind konzentriert bei der Sache und ziehen an einem Strang. Wir sind ein Team und werden alles reinwerfen, um das Spiel in Perouse zu gewinnen.“ Über den Gegner sagt er: „Vor dem Spiel gegen Marbach vergangene Woche (1:8, Anmerkung der Redaktion) hätte ich gesagt, dass sie eine bessere Defensive als letzte Saison haben. Vielleicht war das Spiel ja ein Ausrutscher. Klar ist aber: Sie haben Offensivqualität.“ Und da gilt es dagegenzuhalten.

Personell kann das Trainer-Duo jedoch nicht aus dem Vollen schöpfen. Philipp Lauer muss wohl wegen einer Grippe passen und auch der Einsatz von Justin Hill ist aus dem gleichen Grund fraglich. „Patrick Flamm hat diese Woche zudem wegen Knieproblemen nicht trainieren können“, berichtet der Co-Trainer. Verzichten muss man außerdem auf Christian Widmaier, der im Urlaub weilt.