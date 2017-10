Benningen/Fußball „Ich will noch nicht in Alarmstimmung verfallen“

Benningen - Mit 1:5 verlor der TSV 1899 Benningen am Sonntagnachmittag auf eigenem Platz gegen den FSV 08 Bissingen II. Es war die vierte Niederlage im siebten Spiel. Zweimal gingen die Benninger in dieser Saison mit einem Unentschieden vom Feld, nur einmal mit drei Punkten. „Es läuft wirklich noch gar nicht“, sagt TSV-Trainer Marc Reinhardt, der aber anfügt: „In keinem Spiel waren wir deutlich unterlegen. Auch am Sonntag gegen Bissingen nicht. Oft waren es Nuancen – zweimal haben wir Tore in der Nachspielzeit bekommen. Diesmal ist uns ein Tor wegen Abseits abgepfiffen worden und im Gegenzug haben wir einen Treffer bekommen. Ich will noch nicht in Alarmstimmung verfallen, aber wir wissen natürlich, dass wir jetzt dann mal punkten müssen.“