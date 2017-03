Benningen/Fußball Gewarnt vor dem Schlusslicht

Benningen - Mit einem 2:1-Erfolg gegen den TSV Münchingen sind die Bezirksliga-Fußballer des TSV 1899 Benningen vor zwei Wochen gut aus der Winterpause gestartet. Am morgigen Sonntag würde das Team von Trainer Marc Reinhardt nun gerne weiter nachlegen, wenn der FV Ingersheim um 15 Uhr auf dem Rasenplatz in Benningen gastiert. Wirft man einen Blick auf die Tabelle, so könnte man meinen, dass dies kein Problem werden dürfte. Denn die Gäste rangieren auf dem letzten Platz. Für Marc Reinhardt ist die Lage aber nicht ganz so klar: „So leicht, wie es auf dem Papier aussieht, wird es glaube ich nicht. Sie haben vergangene Woche richtig gut gegen den TSV Schwieberdingen mitgehalten, und Schwieberdingen zähle ich zu den Teams, die zu Recht weiter vorne stehen.“ Momentan ist Schwieberdingen Sechster und setzte sich am Ende auch mit 2:0 gegen Ingersheim durch. „Aber Ingersheim hatte einige gute Chancen. Das hätte auch unentschieden enden können“, hat Reinhardt beobachtet.