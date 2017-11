Benningen/Fußball Geschenke verteilt – auf einem Punkt sitzen geblieben

Mehr drin gewesen als nur ein 2:2-Unentschieden gegen die SGM Riexingen ist am Sonntag für die sich im Abstiegskampf befindlichen Bezirksliga-Fußballer des TSV 1899 Benningen. „Wir hatten genügend Chancen, um das 3:2 zu machen“, resümierte Benningens Coach Ulli Stiegler nach der Partie, war ansonsten aber zufrieden mit dem Auftreten seiner Mannschaft. „Es ist ein Aufwärtstrend zu erkennen. Das Feuer ist entfacht und die Mannschaft lebt und hat Potenzial“, meinte er. Zu sehen war das vor allem in der zweiten Hälfte der Partie.

Als „Einbahnstraßen-Fußball“ bezeichnet Stiegler das, was er in diesen 45 Minuten geboten bekam. „Das war wirklich ein Spiel auf ein Tor. Von Riexingen hat man gar nichts mehr gesehen. Wahrscheinlich fragen sie sich jetzt auch, wie sie hier einen Punkt mitnehmen konnten“, so der Trainer. Das lag daran, dass die Benninger in der ersten Halbzeit gleich zweimal „Geschenke verteilten“, wie es Stiegler formulierte. Dabei war man mit einem Tor von Sören Hengstberger gut in die Partie gestartet. Nach einer Ecke von David Heim köpfte Hengstberger in der 6. Minute zum 1:0 ein. Das Tor hätte eigentlich Selbstvertrauen geben müssen. Stattdessen aber gelang es Riexingen per Doppelschlag innerhalb von vier Minuten, das Spiel zu drehen.