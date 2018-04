Benningen/Fußball FC Marbach entscheidet Lokalderby für sich

In der Folge hatte der FC Marbach mehr Ballbesitz, während die Hausherren mit Kontern durchs Zentrum immer wieder gefährliche Nadelstiche setzten. So kam es auf beiden Seiten zu guten Chancen. Nach einem Einwurf von Timo Binder versuchte es FC-Kapitän Kordian Zieba per Volleyschuss. Benningens Keeper Jonas Gröppner lenkte den Ball über die Querlatte (17.). Auch einen abgefälschten Freistoß von Leibold parierte Gröppner (22.).

Die größte Möglichkeit zur Führung hatte Benningens Sören Hengstberger, der nach einem Freistoß von Marco Djurdjevic freistehend aus zwei Metern über das Tor köpfte (21.). Und eine Viertelstunde später tauchte nach Vorlage von Djurdjevic Steffen Widmaier frei vor Marbachs Torhüter auf. Der Benninger verpasste aber den Torabschluss oder das Abspiel, sodass der Ball ins Aus rollte. „Er hätte sich im Zweikampf auch fallen lassen können, dann hätte es wohl Elfmeter gegeben. Zur Pause kann es also gut und gerne 3:1 für uns stehen. Dann wäre das Spiel sicherlich anders verlaufen“, sagte TSV-Trainer Ulli Stiegler später nach dem Abpfiff.

Die Partie musste nun immer wieder unterbrochen werden, ein Spielfluss kam kaum zustande. Neben Timo Binder musste TSV-Abwehrspieler Marvin Schnalke (Knöchelblessur) verletzt ausgewechselt werden (45.). Dass Torchancen zwischenzeitlich Mangelware waren, lag aber auch an den Benningern, die den Gegner früh anliefen und zu Abspielfehlern zwangen. Selbst wurde der TSV aber auch kaum gefährlich.

Erst Marbachs Kordian Zieba beendete die allgemeine Offensivflaute – er köpfte nach einer Flanke vom stark aufspielenden Angelo de Capua erst Zentimeter am Pfosten vorbei (58.). 15 Minuten später war er erfolgreicher, als er nach einer Ecke von de Capua und einer Kopfballverlängerung von Philipp Bez aus fast identischer Position zum 2:1 traf. „Wir haben dann die Sechser-Position aufgelöst und alles versucht. Aber die FC-Abwehr war gut und unser Spiel zuvor war kräftezehrend“, begründete Ulli Stiegler, warum sein TSV keine Chancen mehr kreierte.

Beim FC verpasste Nedreddin Kenniche es erst, den Sack zuzumachen – der Stürmer wollte den Ball über den Torhüter heben, was gründlich in die Hose ging (85.). Eine Minute später machte er mit einem unhaltbaren Schuss aus 18 Metern in den Torwinkel zum 3:1 aber doch alles klar.

„Es war ein typisches Derby mit vielen Zweikämpfen und Unterbrechungen. Ein Spielrhythmus kam kaum zustande. Unsere Abwehr war in der zweiten Halbzeit bombensicher und ich denke, dass wir verdient gewonnen haben“, sagte Andreas Wick nach seinem erfolgreichen Debüt als FC-Trainer. Marbach rückt damit bis auf vier Punkte an den Zweiten Germania Bietigheim heran, der nur Remis spielte. TSV 1899 Benningen:

Gröppner – M. Heim (69. Lauer), Schnalke (45. Grau), Ferrara, Storz – Djurdjevic, Hengstberger (81. Claus), Hill, Kolder (64. D. Heim) – Flamm, S. Widmaier. FC Marbach:

Laing – Weinzierl, Rewitzer, Bez, Yildirim (75. Schreckenberger) – Fees, Leibold, Zieba, Binder (38. Harnoß, 87. Benz) – Kenniche (90. Paraskevas), De Capua.