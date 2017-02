Benningen/Fußball Extrem viele Ausfälle zum Auftakt

Den Gast aus Münchingen schätzt Marc Reinhardt stark ein, auch wenn sie aktuell als 13. zwei Plätze hinter den Benningern rangieren. „Sie haben schlecht begonnen, haben sich dann aber gefangen“, sagt er. Drei Siege in Folge kurz vor der Winterpause belegen diese Aussage. „Insgesamt ist das eine recht junge Mannschaft, sie haben jetzt in der Pause aber wohl noch zwei regionalligaerfahrene Spieler dazu gekommen“, erzählt der TSV-Coach.

Dass die Münchinger in der laufenenden Saison erst 20 Tore erzielt haben und damit neben Schlusslicht FV Ingersheim die wenigsten Treffer der Liga vorweisen können, sagt in den Augen von Marc Reinhardt gar nichts. „Wir haben auch nur 34 Tore erzielt, und wenn man davon unsere zwei, drei hohen Siege zu Saisonbeginn abzieht, dann haben wir auch nicht viel mehr geschossen als sie“, sagt er. Es könnte also eine enge Kiste werden.