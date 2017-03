Benningen/Fußball Eine ganz andere Partie als noch in der Hinrunde

Benningen - Man sieht sich immer zwei Mal in einer Saison“ – so die Aussage von Marc Reinhardt, dem Coach des Fußball-Bezirksligisten TSV 1899 Benningen, Anfang September nach der unglücklichen 1:2-Niederlage gegen den FV Löchgau II. Am morgigen Sonntag ist es nun so weit. Um 15 Uhr müssen die Benninger in Löchgau ran. Anstatt großer Kampfansagen wie damals, ist man diesmal jedoch eher ruhig und vorsichtig. Denn: „Das wird ein ganz anderes Spiel als in der Hinrunde. Damals waren wir echt gut drauf, momentan haben wir aber nicht so einen Lauf und dazu noch personelle Probleme“, sagt Trainer Marc Reinhardt.