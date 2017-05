Benningen/Fußball Ein Dreier würde dem TSV sehr gut tun

Benningen - In der Tabelle hat die Bezirksliga-Fußballer des TSV 1899 Benningen der eine Punkt aus dem Derby gegen den FC Marbach am vergangenen Sonntag nicht sehr viel weitergebracht. Nach wie vor ist der TSV Zwölfter, auf Platz 14 und damit die Abstiegs-Relegation hat man fünf Punkte Vorsprung. Ein Sieg bei der SKV Rutesheim II am Sonntag (15 Uhr) würde der Mannschaft daher „sehr gut tun“, wie Trainer Marc Reinhardt bestätigt. Und in puncto Stimmung hat das 2:2 gegen den Nachbarn aus der Schillerstadt, bei dem man in den letzten 20 Minuten einen 0:2-Rückstand noch egalisierte, sehr wohl geholfen. „Für die Moral war das sehr gut, das hat man im Training gemerkt. Die Stimmung war merklich besser, wir haben gut gearbeitet“, so Reinhardt.