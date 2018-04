Benningen/Fußball Doppeltes Déjà-vu für TSV 1899 Benningen

„Die Niederlage schmerzt umso mehr, weil die Mannschaft aufopferungsvoll gekämpft und den Gegner technisch beherrscht hat. Ich kann ihr da überhaupt keinen Vorwurf machen“, sagt Ulli Stiegler. Auch in den Zweikämpfen hatte sein Team deutliche Vorteile. Benningen war bissiger und kam vor allem in der ersten Halbzeit mit dem etwas holprigen Rasenplatz sichtlich besser zurecht. An was es aber fehlte, waren die Torchancen.

Zwar rannte Benningen gleich zu Beginn an, wirklich gefährlich wurde die Mannschaft aber nicht. Eine Direktabnahme von Sören Hegstberger landete rechts neben dem Tor (5.), ein Schuss aus vollem Lauf von Marco Djurdjevic wurde von einem Abwehrspieler abgeblockt (10.). Mehr ließ die Löchgauer Abwehr vorerst nicht zu. Die lange Zeit offensiv harmlosen Gästen wurden dann gleich umso gefährlicher: Erst war Robin Dörner auf der linken Seite durch, aus spitzem Winkel traf er aber nur die Außenseite des Lattenkreuzes (20.). Und kurz vor der Pause tauchte dann Janis Lamatsch nach einem langen Ball frei vor TSV-Keeper Jonas Gröppner auf, der mit einer Flugeinlage in höchster Not rettete.

Wie auch im ersten Durchgang, war Benningen nach dem Seitenwechsel das schwungvollere Team. Ein Volleyschuss von Steffen Widmaier verfehlte das Ziel (56.), einen Flachschuss von Patrick Flamm lenke der Gästekeeper um den Pfosten (58), und Marco Djurdjevic bekam bei einem Kopfball nach einer Ecke nicht genug Druck auf den Ball (60.). Fortan fand Löchgau zurück ins Spiel und hatte durch Kubilay Baki die bis dato größte Chance: Freistehend schoss er aus 13 Metern über die Querlatte (76.). Benningen strahlte in dieser Phase offensiv schon keine Gefahr mehr aus. Der für Stürmer Patrick Flamm eingewechselte Bekir Demircan beispielsweise hatte in 24 Spielminuten kaum Ballkontakte. Dazu musste der TSV aufpassen, nicht in einen Konter zu laufen. Das gelang bis auf die eine Großchance auch gut – und so war es doch wieder eine Standardsituation, die für die späte Niederlage sorgte. TSV 1899 Benningen:

Gröppner – M. Heim (81. Storz), Ferrara, Lauer (83. Claus), Moser – Djurdjevic (64. Kolder), Hengstberger, S. Widmaier, Hill, D. Heim – Flamm (66. Demircan).