Benningen/Fußball Die Überraschung gegen den Spitzenreiter bleibt aus

Fußball-Bezirksligist TSV 1899 Benningen steckt weiter mitten im Abstiegskampf. Gegen Tabellenführer SV Salamander Kornwestheim hofften Benninger Spieler und Fans vergeblich auf eine Überraschung.

Dabei begannen die Gastgeber recht forsch und kamen bereits in der zweiten Spielminute durch Arnaldo Malecek gefährlich vor das Kornwestheimer Tor. Der Benninger Angreifer scheiterte aber an Salamander-Keeper Louis Wolf. Malecek und Stürmerkollege Patrick Flamm spielten sich in der Anfangsviertelstunde weitere gute Möglichkeiten heraus, die jedoch nicht im Tor untergebracht werden konnten. Auch die Kornwestheimer gingen sehr engagiert in die Begegnung und tauchten ihrerseits mehrmals gefährlich vor dem Kasten von Jonas Gröppner auf. Nach einer Ecke brachte Michael Sabljo die Gäste mit 1:0 in Führung. Sein Schuss schlug im rechten unteren Toreck ein. Acht Minuten später erhöhtePredrag Sarajlic aus kurzer Distanz auf 2:0. Der TSV steckte trotzdem nicht auf, sondern versuchte, das Spiel offen zu halten. Ein ums andere Mal blieben die Benninger Angriffsversuche jedoch in der kompakt stehenden Kornwestheimer Abwehr hängen. Für die Vorentscheidung sorgte Sarajlic mit einem sicher verwandelten Foulelfmeter in der 41. Minute. Zuvor war Dominic Janzer im Strafraum zu Fall gekommen, nachdem er mit dem herauseilenden Gröppner zusammengestoßen war. Darüber zu spekulieren, ob die Strafstoßentscheidung korrekt war, ist müßig. Das 3:0 zur Pause war mehr als die halbe Miete für Kornwestheim. Mit dem ersten Angriff nach dem Seitenwechsel kam der Spitzenreiter in der 50. Minute sogar noch zum 4:0. Nach Stefano Nicolazzos eher schwachen Kopfball kullerte der Ball über die Linie.