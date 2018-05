Benningen/Fußball Die Moral ist ungebrochen

Die Schwieberdinger dürften sich mit dem 1:0-Auswärtssieg bei Schlusslicht TSV Grünbühl unter der Woche endgültig aller Abstiegssorgen entledigt haben. Mit nur 35 Gegentoren stellt der Tabellensiebte nach den drei Top-Teams die beste Abwehr der Liga. „Sie sind hinten sehr stabil. Selbst der FC Marbach mit seinem Supersturm hat es vergangenen Sonntag nicht geschafft, ein Tor gegen Schwieberdingen zu schießen“, sagt Ulli Stiegler und rechnet daher nicht damit, dass die Gäste in Benningen ein großes Angriffsfeuerwerk zünden. Denn mit nur 34 erzielten Toren – weniger hat nur der Tabellenletzte aus Grünbühl – sind die Schwieberdinger nicht wirklich als offensivstark zu bezeichnen. „Das könnte durchaus ein Geduldsspiel werden. Ganz wichtig wird es sein, gegen so eine Mannschaft nicht in Rückstand zu geraten“, mahnt Stiegler und fügt hinzu: „Schwieberdingen kann jeden Gegner in der Liga schlagen. Sie können aber auch gegen jeden verlieren.“