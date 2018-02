Benningen/Fußball Die goldene TSV-Ära lebt wieder auf

Benningen - Die Fußballer des TSV 1899 Benningen mischen die dritthöchste deutsche Spielklasse auf – während viele jüngere Leser sich bei dieser Schlagzeile verwundert die Augen reiben dürften, schwelgt manch anderer wohl direkt in Erinnerungen. Von 1960 bis 1963 gehörte der Verein der 1. Amateurliga Nordwürttemberg an, er wurde 1961 sogar Tabellenvierter. Insgesamt weitere sieben Jahre spielte der TSV in der 2. Amateurliga. Es war die goldene Ära des Benninger Fußballs, die von den Brüdern und späteren Bundesligaspielern Rudi und Willi Entenmann geprägt wurde und die sich bis heute fest in das Gedächtnis vieler Fußballfreunde eingebrannt hat. Und dieser Ära wird nun eine Ausstellung im Museum im Adler in der Neckargemeinde gewidmet.