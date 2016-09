Benningen - Am fünften Spieltag hat es den TSV 1899 Benningen erwischt. Obwohl die Mannschaft von Marc Reinhardt gegen den FV Löchgau II über weite Strecken der Begegnung spielbestimmend war, jubelten am Ende die Gäste. Die Benninger starteten engagiert und spielten sich in der Anfangsphase mehrere gute Möglichkeiten heraus. Bereits in der 2. Minute hatte Patrick Flamm dabei die Führung auf dem Fuß, scheiterte jedoch aus kurzer Distanz am Löchgauer Torhüter. Arnaldo Malecek, Rui Carvalho und Jannis Kordt scheiterten in der Folge mit zum Teil hochkarätigen Chancen nur äußerst knapp. Ab Mitte der ersten Hälfte verlagerte sich das Geschehen dann zunehmend ins Mittelfeld, und der FV Löchgau II kam nun vermehrt in die Nähe des Benninger Tores. Drei Minuten vor der Pause erzielte Cahit Gündüzalp das 0:1 – einen Angriff über drei Stationen schloss er dabei mit einem Schuss ins lange Eck ab. Mit diesem Rückstand ging der bisherige Bezirksliga-Tabellenführer in die Pause.

Nach Wiederanpfiff traten die Benninger dann wieder so offensiv auf wie zu Beginn der ersten Hälfte. In der 50. Minute sorgte Carvalho für den verdienten 1:1-Ausgleich. Nach einem Sprint hatte der Angreifer nur noch den Löchgauer Keeper vor sich, den er mit einem Schuss ins lange Eck überwand. Der TSV hätte sich eine komfortable Führung herausspielen können, vergab in der folgenden Viertelstunde aber wiederum mehrere erstklassige Möglichkeiten. So traf Patrick Flamm aus 22 Metern nur die Latte. Erst in den letzten 20 Minuten setzten die Gäste wieder einige Nadelstiche. In der 77. Minute brachte Philipp Heinrich die Löchgauer aus kurzer Distanz per Kopf mit 2:1 in Führung. Die Benninger Fans auf der Tribüne konnten es nicht fassen, dass ihre Mannschaft zurücklag, obwohl sie zuvor klar spielbestimmend gewesen war. In der 85. Minute vergab Marco Djurdjevic aus 22 Metern noch einmal die Chance zum Ausgleich. Sein Schuss streifte jedoch knapp über die Latte. In der Schlussphase verloren die Benninger dann noch zwei Akteure. In der 87. Minute wurde zunächst Arnaldo Malecek nach wiederholtem Foulspiel mit gelb-rot vom Platz gestellt. In der dritten Minute der Nachspielzeit sah schließlich Dennis Michelfelder ebenfalls gelb-rot. Die Benninger Anhänger sahen sich, nicht erst nach dem zweiten Platzverweis, vom Schiedsrichter übervorteilt. Von einigen wenigen, nicht spielentscheidenden Situationen abgesehen, pfiff der Unparteiische jedoch sehr souverän. Als schließlich der Abpfiff ertönte, fielen sich Spieler und Betreuer des FV Löchgau II in die Arme. Nach dem Auswärtssieg führen sie nämlich nun die Tabelle an.

„Die bessere Mannschaft hat dieses Spiel verloren“, konstatierte TSV-Coach Marc Reinhardt. „Vor dem 0:1 hatten wir vier Riesenchancen. Bei einer besseren Chancenverwertung hätten wir die drei Punkte geholt“, so Reinhardt. Obwohl er mit dem Ausgang des Spiels nicht zufrieden sein konnte, blickte Reinhardt zuversichtlich in die Zukunft. Nicht nur, weil die Benninger das Potenzial haben, oben mitzuspielen, sondern weil es in der Rückrunde noch ein Wiedersehen mit dem Gegner vom Sonntag geben wird. „Löchgau hat gefeiert als hätten sie den Aufstieg geschafft. Aber man sieht sich immer zweimal in einer Saison“, so der Benninger Coach.

TSV 1899 Benningen:

Vorbusch – Lauer, Heim (78. Grau), Kordt – Widmaier (46. Kohl), Claus, Malecek, Djurdjevic, Michelfelder – Carvalho, Flamm (86. Heusel).