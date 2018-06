Benningen/Fußball Die Aufstiegsträume platzen im Elfmeterschießen

So erwies sich die SG in der regulären Spielzeit als spielstärker, während Benningen meist nur nach Standards gefährlich wurde. Dann aber gleich richtig: Erst hämmerte Spielertrainer Thomas Lembeck den Ball per Freistoß aus fast 30 Metern platziert und sehenswert ins Tor (39.). Dann traf Firat Baki mit einem satten Volleyschuss zum 2:0, nachdem ein Gegenspieler in Folge eines Freistoßes von Lembeck unfreiwillig vorgelegt hatte (67.). Aber: Beide Treffer waren förmlich aus dem Nichts gefallen. Es war eher die SG, die anrannte. Sie erwies sich jedoch lange als zu harmlos – oder die TSV-Abwehr und Keeper Angelo Trovato retteten in höchster Not.