Benningen/Fußball Der TSV steht weiter unter Druck

Benningen - Lange, genauer gesagt ganze neun Spieltage, haben die Bezirksliga-Fußballer des TSV 1899 Benningen auf ihren zweiten Saisonsieg warten müssen. Am vergangenen Sonntag war es dann endlich soweit. Mit 3:2 schlug das Team von Trainer Ulli Stiegler auf eigenem Platz Tabellenschlusslicht TSV Grünbühl. Das letzte Mal einen Dreier bejubeln konnten die Benninger davor am 27. August, beim 3:1-Erfolg gegen den TSV Merklingen. „Wir sind gottfroh, dass es endlich wieder geklappt hat. Die Erleichterung hat man wirklich gespürt“, sagt Stiegler, der aber weiß: „Der Sieg ist gar nichts wert, wenn wir jetzt nicht nachlegen.“ Denn mit der SGM Riexingen gastiert an diesem Sonntag um 14.30 Uhr zum Kirbe-Spiel gleich das nächste Kellerkind in Benningen. Die Riexinger stehen aktuell auf Rang 13 und haben vier Punkte mehr auf dem Konto als der TSV 1899 Benningen. „Wir müssen gewinnen, um den Anschluss zu halten“, macht Stiegler klar.