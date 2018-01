Benningen/Fußball Der TSV braucht eine „Hammer-Rückrunde“

Damit sich die Schieflage zwischen Leistung und Ertrag endlich wieder ausgleicht, will Stiegler ab dem offiziellen Trainingsstart kommenden Dienstag eine intensive und konzentrierte Vorbereitung durchziehen. Mit Marco Djurdjevic, der in der Winterpause nach nur einer halben Saison vom Liga- und Lokalrivalen FC Marbach zurückgekehrt ist, hat er dabei in der Offensive eine weitere Alternative. „Er ist im Sturm sehr variabel einsetzbar, ob zentral oder auf der Außenbahn. Ich gehe davon aus, dass er uns weiterhelfen kann“, hofft der Benninger Coach, der in den Vorbereitungsspielen auch einiges ausprobieren möchte. „Diese Chance hatte ich mit der Mannschaft ja bislang nicht, da ich den Posten erst mitten in der Saison übernommen habe.“ Das ist ein Grund, warum der TSV bereits jetzt fünf Testspiele und ein Blitzturnier geplant hat. „Eventuell kommen noch ein oder zwei Spiele hinzu. Wir müssen in Wettkampf-Verfassung kommen, denn der Start in die Rückrunde wird enorm wichtig“, sagt Stiegler, der aber noch einen weiteren Grund nennt: „Fast alle Testspiele sind auswärts auf Kunstrasen. Wir haben ja noch keinen, daher sind wir dankbar für jede Möglichkeit, bei anderen Vereinen Testspiele zu absolvieren.“

Was den Kader betrifft, so wird Marco Djurdjevic nach Stieglers Angaben der einzige externe Neuzugang bleiben. „Bekir Demircan aus der zweiten Mannschaft und Nick Gruber aus der A-Jugend werden zudem in der Vorbereitung dabei sein, dann schauen wir weiter. Der Kader ist gut genug und groß genug. Das Können ist vorhanden, um den Klassenerhalt zu schaffen. Aber ein bisschen Glück gehört dann natürlich auch dazu“, sagt der TSV-Coach.