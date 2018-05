Benningen/Fußball Der TSV 1899 Benningen ist wieder im Rennen

In der zweiten Halbzeit habe sein Team „taktisch sehr diszipliniert und stark gespielt. Wir haben viele Zweikämpfe gewonnen und dadurch den Gegner immer wieder unter Druck gesetzt. Vor allem über die Flügel haben wir super gespielt“, so Stiegler. Und so entstand auch das 3:0 durch Nico Ferrara durch eine Aktion über die Außenbahn (63.), ebenso wie das 4:0 durch Marco Djurdjevic (66.). Die Begegnung war entschieden, doch die Benninger wollten mehr. Mit einer Einzelaktion sorgte Justin Hill in der 79. Minute für das 5:0. Nur eine Minute später fiel dann allerdings das 5:1. „Das habe ich gar nicht gesehen, da hatte ich mich kurz umgedreht. Aber wir haben ja quasi im Gegenzug das 6:1 erzielt“, berichtete Ulli Stiegler. Maximilian Moser, diesmal in der Abwehr aufgeboten, verspürte Offensivdrang und setzte den Schlusspunkt unter eine Partie, die dem TSV den entscheidenden Auftrieb geben könnte.