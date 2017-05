Benningen/Fußball Der Tabellenführer gastiert in den Talauen

„Wir wissen natürlich, um was es geht, und da ist es egal, ob der Tabellenführer oder eine andere Mannschaft zu Gast ist. Wichtig ist einfach, dass wir deshalb nicht verkrampfen“, sagt Benningens Trainer Marc Reinhardt. Natürlich könne man auch beim TSV die Ergebnisse der Konkurrenten nicht ausblenden, so auch, dass der FV Ingersheim unter der Woche gewonnen hat und auf dem Relegationsplatz bis auf drei Zähler an Benningen herangerückt ist. Von Rechenspielen aber hält Marc Reinhardt wenig. „Wir haben es schließlich in der eigenen Hand. Als Trainerteam versuchen wir der Mannschaft zu vermitteln, dass wir nur auf uns schauen sollten und dass wir selbst die Punkte holen müssen.“ Und mit drei eigenen Siegen könne auch nichts mehr passieren, meint der Coach augenzwinkernd.

Um die starke Offensive der Gäste um Dominik Janzer und Predrag Sarajlic in den Griff zu bekommen, könnte es wieder eine Option sein, wie zuletzt gegen Marbach und in Rutesheim mit fünf Verteidigern zu spielen. „Das entscheiden wir aber kurzfristig, denn dafür braucht es drei Fixpunkte in der Innenverteidigung. Und die Spieler haben wir nicht“, sagt Reinhardt.