Benningen - Drei Siege aus drei Spielen: Der Höhenflug des TSV 1899 Benningen zum Saisonauftakt der Fußball-Bezirksliga geht weiter. Gegen den TSV Merklingen erspielte sich die Mannschaft in sengender Hitze am Samstagnachmittag einen ungefährdeten 3:0 (2:0)-Erfolg und verteidigt damit die Tabellenführung. „Das hat es bei uns in der Bezirksliga noch nicht gegeben. Und diese Siege waren ja keineswegs glücklich“, freut sich Benningens Trainer Marc Reinhardt über den Traumstart.

Auch im Duell gegen Merklingen gewann schlicht das bessere Team. Nur in der Anfangsphase sorgte der Gast für Gefahr. „Da gab es eine Phase, in der Merklingen aggressiver und giftiger war. Solche Phasen gilt es zu überstehen, und das haben wir geschafft“, sagt Reinhardt. Benningens Schlussmann Dennis Vorbusch parierte zweimal binnen weniger Sekunden Schüsse von Kai Woischiski und Jakob Wehl (8.). Zwei Minuten später traf Merklingens Marco Waldherr aus 20 Metern nur die Oberkante der Latte. Spätestens ab Mitte des ersten Durchgangs tauchte Merklingen dann aber kaum mehr im Strafraum der Hausherren auf.

Anders auf der anderen Seite. Bereits nach 120 Spielsekunden hatte Benningens Neuzugang Patrick Flamm nach einer flachen Hereingabe von Marco Djurdjevic die Führung auf dem Fuß. Doch freistehend aus zwei Metern verpasste er den Ball um Millimeter. „Das hat mich schon geärgert, denn gerade bei diesen hohen Temperaturen wäre eine frühe Führung wichtig gewesen“, so Reinhardt. Besser machte es Flamm aber nach einer halben Stunde: Nach einem Einwurf von Marvin Heim drehte sich David Claus mit dem Ball um die eigene Achse, spielte den Ball vor das Tor. Flamm beförderte das Leder aus zehn Metern zur Führung über die Linie. „Das war eine gute Reaktion auf die starke Phase der Merklinger“, lobt Reinhardt.

Und Sekunden vor der Halbzeitpause setzte sein Team noch einen drauf: David Claus spielte aus der eigenen Hälfte einen punktgenauen Steilpass auf Djurdjevic, der vor dem Torhüter nur querlegen brauchte – erneut schob Patrick Flamm den Ball ins Netz (45.). Für den 27-Jährigen war es bereits Saisontreffer Nummer fünf.

Trotz der hohen Temperaturen stellte Benningen seine temporeichen Angriffe auch nach dem Seitenwechsel nicht ein, vor allem Rui Carvalho brachte viel Geschwindigkeit ins Spiel. Der Portugiese war es auch, der in der 53. Minute alles klar hätte machen können. Einen Strafstoß schoss er allerdings über das Gehäuse. Zuvor hatte Merklingens Verteidiger Murat Gündüz bei einem Abwehrversuch zwar den Ball getroffen, dabei aber Marco Djurdjevic zu Fall gebracht.

Den Schlusspunkt in einer einseitigen zweiten Halbzeit setzte der zuvor eingewechselte Christian Widmaier quasi mit dem Abpfiff. Flamm spielte Rui Carvalho auf der rechten Seite frei, der legte den Ball in die Mitte, und Joker Widmaier schoss zum verdienten 3:0-Endstand ein (92.). TSV 1899 Benningen:

Vorbusch – Heim (65. Michelfelder), Schnalke (63. Grau), Benedikt Claus, Malecek (87. Yücel) – David Claus (83. Widmaier), Kordt, Hill, Carvalho – Djurdjevic, Flamm.