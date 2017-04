Benningen/Fußball Der Gegner erweist sich als zu stark

In der Tat schien beim Gegner an diesem Tag alles zu funktionieren. Dafür sprechen die vier Tore, die Eltingen allesamt von außerhalb des Strafraums erzielte. Doch das hatte keinesfalls allein mit Glück zu tun: Durch ihr starkes Zweikampf­verhalten im Mittelfeld zwangen die Gäste Benningen immer wieder zu Fehlern. Mit schnellen Pässen in die Spitze stellte sie die TSV-Defensive dann regelmäßig vor Probleme. Fast überfallartig sah Schlussmann Dennis Vorbusch die Gegenspieler immer wieder auf sich zustürmen.

Beim 0:1 nach 22 Minuten sah Vorbusch das Unheil bereits kommen. „Linksfuß! Linksfuß!“, schrie er seinen Vorderleuten zu, als der bullige Patrik Hofmann vor dem Sechzehner an den Ball kam. Sekunden später legte sich dieser den Ball auf links und schoss trocken ins rechte Toreck. Nur drei Minuten später folgte der nächste schnelle Angriff der Gäste. Julian Häusler spielte aus dem Mittelfeld Dominic Schilling an, und der zog aus 20 Metern ab. Der Ball landete diesmal im linken unteren Tor-eck – 2:0. Wieder nur zwei Minuten später verhinderte Marvin Schnalke per Trikotziehen weiteres Unheil. Eltingens Marco Seufert schien durch zu sein, als Schnalke ihn noch stoppte und Glück hatte, nicht letzter Mann zu sein. Den Freistoß schoss Seufert knapp am Torpfosten vorbei.