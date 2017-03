Benningen/Fußball Der Anzug bleibt gegen Perouse im Schrank

Es fehlte nicht wirklich viel und die Benninger Zuschauer wären beim nächsten Heimspiel am Sonntag (15 Uhr) gegen den SV Perouse in den Genuss gekommen, Reinhardt im „Pep Guardiola-Stil“ zu sehen. Zwar hatten die Bietigheimer insgesamt mehr Spielanteile, aber bei den wirklich dicken Chancen lagen die Benninger vorne. Vor allem Marius Heusel, der in der 47. Minute aus fünf Metern frei zum Kopfball kam, dessen Ball aber direkt in den Armen des Germania-Keepers landete, und Patrick Flamm, der in der 84. Minute völlig frei ebenfalls am gegnerischen Schlussmann scheiterte, hätten das Spiel entscheiden können.

Hinzu kamen zwei umstrittene Situationen: „Für mich war das niemals Abseits, als Justin Hill in der ersten Halbzeit den Ball ins Tor schießt. Und ein Elfmeter wurde uns auch verwehrt“, spielt Marc Reinhardt auf die Situation in der 31. Minute an, als Steffen Widmaier im Strafraum zu Fall kam. Eine Situation, welche die ohnehin schon aufgeheizten Gemüter weiter auf Touren brachte. Während die Bietigheimer lautstark gelb für eine Schwalbe forderten, sah Reinhardt die Sache ganz anders: „Der Verteidiger lässt das Bein stehen, für mich ist das eindeutig.“ Der Schiedsrichter pfiff jedoch nicht, die Aktion sah für ihn wohl etwas zu gewollt aus, um auf den Punkt zu zeigen. „Aber so ist es halt: Wenn du oben stehst, gewinnst du solche Spiele. Wenn du unten stehst, verlierst du“, zog Reinhardt ein ernüchtertes Fazit. Er monierte auch, dass nach dem Platzverweis für einen Bietigheimer in der 88. Minute „der Gegner plötzlich mehr Platz hatte als davor“. Und so kassierte seine Mannschaft eine Minute vor Schluss eben noch den entscheidenden Treffer. „Wir hätten einen Punkt verdient gehabt. Jetzt wird es langsam eng nach unten. Aber wenn wir weiter so spielen, dann kommt das Glück auch wieder zurück“, ist sich der Benninger Coach sicher.