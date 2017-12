Benningen/Fußball Das Bezirksliga-Derby ist abgesagt

Es wäre die erste Begegnung der Rückrunde gewesen, das Hinspiel im Marbacher Hainbuch Stadion hatten die Schillerstädter knapp mit 2:1 gewonnen. „Ich hätte gerne gespielt. Wir sind gut drauf und haben in den letzten fünf Spielen nur bei Tabellenführer Germania Bietigheim verloren. Auch wenn der FC Marbach gemeinsam mit Germania und Croatia Bietigheim eine Liga für sich ist und wir schon mehr als hundert Prozent hätten bringen müssen“, fand Ulli Stiegler. Und auch Christian Seeber hätte es bevorzugt, nun nicht nach einem Ausweichtermin suchen „und vielleicht sogar unter der Woche spielen zu müssen“. Für beide Mannschaften steht nach aktuellem Stand in diesem Jahr nur noch je ein Spiel auf dem Plan: Nächsten Sonntag empfängt der FC Marbach den TSV Höfingen, die Benninger müssen zum TSV Merklingen, den man in der Hinrunde zwar geschlagen hat, der aber zuletzt durch einen 3:2-Auswärtssieg in Marbach aufhorchen ließ.