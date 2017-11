Benningen/Fußball Benningen holt nach 1:4 noch einen Punkt

Die Partie, bei der beide Vereine aufgrund der Sperrung des Benninger Platzes kurzfristig das Heimrecht getauscht hatten, begann mit einem Blitztor: Nach nur sieben Sekunden lagen die Benninger hinten. „Das schnellste Tor, das ich je gesehen habe. Der Ball geht vom Anspiel durchs Zentrum und ein Eltinger hält dann noch den Fuß hin. Da haben wir total geschlafen, das ist unverzeihlich“, ärgerte sich Ulli Stiegler, dessen Mannschaft in der elften und 32. Minute sogar noch den zweiten und dritten Gegentreffer hinnehmen musste. Insgesamt waren die Benninger in den ersten 45 Minuten nicht wirklich im Spiel, schafften aber immerhin noch in der 41. Minute den 1:3-Anschlusstreffer durch Sören Hengstberger.

Fünf Minuten nach dem Wechsel fiel dann aber das 1:4, bevor die Gäste ihre Aufholjagd starteten. Ein Doppelpack von Patrick Flamm (52., 56.) brachte die Benninger auf 3:4 heran, Sören Hengstberger markierte mit seinem zweiten Treffer dann in der 67. Minute tatsächlich den Ausgleich. „Wir hatten danach noch einige gute Chancen, nicht nur die von Thiemo Storz. Aber immerhin haben wir den ersten Auswärtspunkt geholt“, resümierte Ulli Stiegler.