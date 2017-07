Benningen/Fußball Benningen beschreitet den „Dortmunder Weg“

Benningen - Die Wechselfrist in den Fußball-Amateurligen ist abgelaufen, und so langsam kristallisieren sich die Kader der einzelnen Teams heraus. Bezirksligist TSV 1899 Benningen, der auf den letzten Drücker in der Relegation den Klassenerhalt gesichert hat, muss fünf Abgänge verkraften: Thomas Lembeck geht bekanntlich als Spielertrainer in die zweite Mannschaft, auch die Wechsel von Keeper Dennis Vorbusch (Spvgg 07 Ludwigsburg), Dennis Michelfelder (TSG Steinheim) und Marco Djurdjevic (FC Marbach) waren bereits bekannt. Nun wird auch Marius Heusel den Verein verlassen und nach einer Saison zum GSV Erdmannhausen zurückkehren. „Er hatte mir nie fest zugesagt, sondern sich das immer offen gehalten. Daher hat mich seine Entscheidung auch nicht so sehr überrascht wie die von Marco Djurdjevic. Der hatte mir nämlich nach dem Relegationsspiel noch signalisiert, dass er bleiben wolle“, sagt Benningens Trainer Marc Reinhardt.