Benningen/Fußball Beide Teams müssen das Derby gewinnen

Der TSV wäre bei einem Punktgewinn übrigens die erste Mannschaft in dieser Saison, die gegen den Marbach zweimal nicht verloren hat. Zum „Glücksbringer“ könnte dabei der frühere FC-Keeper Dennis Vorbusch avancieren, der jetzt in Benninger Diensten steht. „Er stand beim Hinspielsieg im Tor und hat vergangenes Wochenende in der zweiten Mannschaft ausgeholfen, als die gegen die FC-Zweite gewonnen hat. Vielleicht klappt das ja nochmal“, sagt Malecek lachend.

Auch beim FC Marbach hatte es personell zuletzt ziemlich geklemmt, ein wenig hat sich die Lage aber entspannt. So ist Stammkeeper Patrick Demut wieder an Bord. „Er hat diese Woche schmerzfrei trainiert und kommt gerade rechtzeitig zurück. Denn Dennis Wendler ist am Sonntag privat verhindert“, sagt Christian Seeber. Muhammet Kodal ist ebenfalls wieder dabei, und auch Philipp Bez wird zumindest wieder im Kader stehen. Ob Seeber ihn direkt wieder neben Haiko Eggert in der Innenverteidigung aufbietet, das lässt der Coach noch offen: „Benedikt Schreckenberger hat das ja zuletzt auch tadellos gemacht.“ Verzichten müssen die Marbacher neben den Langzeitverletzten Dominik Gallert und Timo Binder hingegen auf Luca Heinrich, der zwar wieder trainiert, aber noch nicht spielen kann, und Ismail Yildirim, der sich einen Muskelfaserriss zugezogen hat. Außerdem fehlen Pawel Dregan (beruflich), Sebastian Feilner (privat) und Giuliano Fortino (gesperrt).