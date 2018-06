Benningen/Fußball Alles kann passieren an diesem Spieltag

Benningen - Ein erneutes Endspiel steht den weiterhin abstiegsbedrohten Bezirksliga-Fußballern des TSV 1899 Benningen an diesem Sonntag bevor. Denn wie auch schon vergangene Woche kann diesmal wieder alles passieren: Vom endgültigen Abstieg bis hin zum Klettern auf den Relegationsplatz ist alles drin. Der einzige Haken: Die Benninger bekommen es an diesem Sonntag um 15 Uhr in ihrem letzten Heimspiel der Saison ausgerechnet mit dem Klassenprimus SV Germania Bietigheim zu tun. Und dieser hat die Meisterschaft rein rechnerisch noch nicht unter Dach und Fach, Croatia Bietigheim ist dem Spitzenreiter mit vier Punkten Rückstand zwei Spieltage vor Ende weiterhin auf den Fersen. „Mit einem Sieg bei uns würden sie die Meisterschaft feiern. Aber wir wollen nicht, dass sie ihr Meisterstück in Benningen machen. Das können sie die Woche drauf bei sich“, sagt Benningens Trainer Ulli Stiegler.