Benningen/Fußball Der TSV 1899 Benningen hat unverhofft spielfrei

- Benningen - Nach einem Sieg und einem Unentschieden in den vergangenen beiden Spielen kann man bei den Bezirksliga-Fußballern des TSV 1899 Benningen getrost von einem Aufwärtstrend sprechen. Denn zuvor hatte es fünf Niederlagen in Folge gegeben. „Wir sind wieder gut drauf. Wir müssen aber schließlich auch die Punkte, die wir hergeschenkt haben, holen. Unsere Situation ist nach wie vor schwierig“, meint Coach Ulli Stiegler. Er und sein Team hätten eigentlich am Sonntag um 14.30 Uhr den Tabellenelften TSV Eltingen erwartet. Die Partie wurde nun aber unverhofft am Freitagmittag abgesagt.