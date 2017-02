Benningen Flüchtlinge erzählen ihre Geschichte

Mit der Ausstellung alleine ist es aber nicht getan, findet Museumsleiterin Christina Vollmer. Im Begleitprogramm hatte Professor Reinhold Weber von der Landeszentrale für politische Bildung, der in Benningen wohnt, bereits den viel beachteten Vortrag „Fremd ist der Fremde nur in der Fremde“ gehalten.

Am Donnerstag, 16. Februar, ab 19.30 Uhr findet nun ein weiterer Abend in Zusammenarbeit mit dem Arbeitskreis Asyl statt. Man wechselt vom Museum ins „Kulturcafé krOne“, das Maya Esch in liebevoller Kleinarbeit in einen stylischen Treffpunkt umgestaltet hat. Mit den Geflüchteten zusammen gab es mehrere Upcycling-Workshops, in denen aus den alten Wirthausstühlen farbenfrohe Sitzgelegenheiten wurden. Gemütliche Sofas und Sessel laden zum Verweilen ein, weißlackierte Schlitten und Palettentische geben dem Raum ein freundliches Ambiente. An der bemalten Wand sind Worte wie „Freedom“, „Peace“ oder „Love“ geschrieben, also Freiheit, Frieden und Liebe.