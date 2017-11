Benningen - In Benningen ist es am Donnerstag um 8.51 Uhr zu einem schweren Unfall in der Beihinger Straße gekommen. Mutmaßlich aufgrund eines gesundheitlichen Problems kam ein 36-Jähriger in seinem Mazda, nachdem er den Ortseingang aus Richtung Freiberg kommend passiert hatte, nach rechts von der Fahrbahn ab.