Benningen - In Benningen ist es am heutigen Donnerstag um 8.51 Uhr zu einem schweren Unfall in der Beihinger Straße gekommen. Ein von Freiberg kommender Mazdafahrer kam, vermutlich wegen einer nicht an das winterliche Wetter angepassten Geschwindigkeit, von der Fahrbahn ab, fuhr einen Stromverteilerkasten und einen Lichtmasten um. Dann schleuderte er an einer Fußgängerampel vorbei, ehe er auf einer Verkehrsinsel zum Stehen kam. Der Fahrer wurde dabei eingeklemmt und musste von der Feuerwehr Benningen aus seinem Fahrzeug befreit werden. Über 50 Unfälle hat das Polizeipräsidium Ludwigsburg in seinem gesamten Zuständigkeitsbereich am heutigen Donnerstagmorgen zwischen 5 und 9 Uhr aufgenommen.