Benningen Erneut fällt ein TSV-Spiel aus

Es ist das zweite Mal innerhalb kürzester Zeit, dass die Bezirksliga-Fußballer des TSV 1899 Benningen plötzlich spielfrei haben. Erst Mitte November wurde die Partie gegen den TSV Münchingen abgesagt, nun findet auch die für Sonntag angesetzte Partie beim SV Germania Bietigheim nicht statt. Aber nicht, wie man im Dezember eventuell annehmen könnte, aufgrund der Wetterlage. „Bei ihnen findet wohl irgendeine Veranstaltung statt. Deshalb haben sie am Mittwoch abgesagt“, erklärt Benningens Trainer Marc Reinhardt, der mit seiner Mannschaft gar nicht mehr richtig in den Spielrhythmus zu kommen scheint. „Ich hoffe, dass wir wenigstens nächste Woche gegen Flacht noch ran können, denn drei Nachholspiele will ich im neuen Jahr nicht haben“, sagt er.