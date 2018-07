Benningen Einzelne Punkte entscheiden über den Sieg

Benningen -

Bereits zum 15. Mal wurde in diesem Jahr beim TC Benningen der VoBa Cup mit Unterstützung der Volksbank Ludwigsburg ausgetragen. Das Kleinfeldturnier im Bereich U8 und U10 fand wieder großen Anklang. Bei einem Teilnehmerfeld von 38 Kindern war die Anlage komplett ausgelastet.Bei gutem Wetter konnten wir pünktlich um 10.30 Uhr mit den ersten Matches beginnen. Dabei waren spannende Spiele in allen Spielfeldern zu sehen. Besonders eng war es am Ende in der Gruppe U8 Weiblich, bei der, mit jeweils einem Sieg, dann die Anzahl der Spiele über die ersten Plätze entschied.