Benningen Einstiges Pilotprojekt besteht seit 20 Jahren

Landrat Haas erinnerte in seiner Rede an die Entstehung des Reservats auf einem bis dato „überdüngten Grasacker“, wie es Claus-Peter Hutter ausdrückt. „Ich war damals zugegebenermaßen etwas überrascht, als ich erstmals von dem Projekt gehört hatte“, so Haas. „Zu dieser Zeit wurden Bäche verdohlt, wo es nur ging, und Flüsse waren nur da, um Wasser von A nach B zu transportieren.“ Inzwischen habe es hier einen Bewusstseinswandel gegeben. „Und im Kreis Ludwigsburg fing die Renaturierung des Neckars mit diesem Projekt an“, meint Haas, weshalb er gerne die Schirmherrschaft übernommen habe. Claus-Peter Hutter habe also echte Pionierarbeit geleistet.

Auch Klaus Warthon hob in seinen Worten hervor, dass dieses Projekt, das kurz vor seiner ersten Amtszeit als Bürgermeister eingeweiht wurde, die Initialzündung für viele weitere in der Region war. Und wie sich viele Bilder aus Politik und Unterhaltung bei den Bürgern eingeprägt hätten, so Warthon schmunzelnd, habe er noch bildlich vor sich, wie Landrat Rainer Haas bei der etwas später folgenden Einweihung der Beobachtungsplattform einen Wels auf seinen Armen trug.

In Benningen findet das Thema Renaturierung womöglich 2019 oder 2020 eine Fortsetzung, wenn das Gelände des alten Sportplatzes neu gestaltet werden soll (wir berichteten). Je nach Art der Umsetzung dürfte sich darüber auch Claus-Peter Hutter freuen, der großen Bedarf an solchen Naturerlebnisräumen sieht. „Möglichkeiten für Menschen, sich am Fluss aufzuhalten, sind zuletzt viele geschaffen worden. Wir dürfen aber nicht die Natur vergessen.“ Hier gebe es einen Mangel. Unter anderem in der Pleidelsheimer Aue sowie in Tübingen, Heilbronn und Bad Wimpfen wünscht er sich die Umsetzung weiterer Reservate. Auch für diese wäre das Neckarparadies dann gewissermaßen ein Vorbild.