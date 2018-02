Benningen Eine kleine Linderung der Benninger Parkplatznot

Aber nicht nur in Bahnhofsnähe sind Parkplätze knapp. Auch rund um die Kelter und am Dengelberg sind Besucher von Veranstaltungen und die Anwohner regelmäßig auf der Suche nach Lücken. „Wenn ich dort vorbeifahre, sind eigentlich immer alle Parkplätze belegt“, hat Bürgermeister Klaus Warthon schon festgestellt. Viele Anwohner hätten keine Möglichkeit, ihr Auto am Dengelberg oder in der Ludwigsburger Straße abzustellen, da fast alle Stellplätze zeitlich beschränkt sind. „Die Anwohner parken meist an der Kelter“, berichtete Gabriele Kölbl-Schmid (FWV). Bei Veranstaltungen sei es umso schwieriger, einen Parkplatz zu finden. Ärgerlich seien auch Lieferwagen, die oft wochenlang parken. „Das müsste stärker kontrolliert werden.“