Das Polizeirevier Marbach, Telefon 071­ 44/90 00, sucht Zeugen, die Hinweise zu einem Einbruch geben können, der in der Nacht zum Freitag in der Max-Eyth-Straße in Benningen verübt worden ist. Unbekannte Täter hebelten an einem Firmengebäude die Tür zu einer Lagerhalle auf und verschafften sich so Zutritt zum Inneren. Anschließend durchsuchten sie laut Polizeiangaben sämtliche Räume und entwendeten eine schwarze Sporttasche sowie einen Rucksack samt Laptop. Der Wert des Diebesguts wird auf 1000 Euro geschätzt. Es entstand ein geringer Sachschaden.