Benningen - Ein Einbrecher suchte am Sonntag zwischen 14 und 20 Uhr ein Wohnhaus in der Lange Straße heim. Er hebelte auf der Gebäuderückseite ein Fenster auf und stieg in die Räume ein, die er anschließend durchsuchte. Ob ihm dabei etwas Wertvolles in die Hände fiel ist noch nicht bekannt. Der angerichtete Sachschaden beläuft sich auf 250 Euro. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Marbach, Tel. 07144/9000, in Verbindung zu setzen.