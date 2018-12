Benningen Eidechse stoppt Bau der Asylunterkunft

Diskussionen hatte es bei der Vorstellung der Planung im Oktober gegeben. Manfred Meister (SPD) hatte darauf hingewiesen, dass einzelne Zimmer kleiner ausfallen als ursprünglich vorgesehen. Das Baugesuch wurde daraufhin verschoben.

Eine Prüfung habe ergeben, so Ordnungsamtsleiterin Verena Wilhelm, dass man die Zimmer tatsächlich etwas kleiner geplant habe, um die Aufenthaltsräume und Küchen größer machen zu können. Nach Rücksprache mit dem Integrationsbeauftragten Steffen Benzler halten sich die Bewohner bevorzugt eher in den Gemeinschaftsräumen als in den Zimmern auf. Man habe die Pläne aber nochmals überarbeitet und die Einzelzimmer wieder von 8,4 auf elf Quadratmeter vergrößert. Die Zimmer, in denen zwei bis drei Personen untergebracht werden, sollen 24,5 Quadratmeter messen. Dies fand Meister „halbwegs akzeptabel“.