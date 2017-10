Benningen Diebe haben es auf Lenkräder abgesehen

Die Unbekannten hatten es auf fünf Autos abgesehen, die in der Robert-Koch-Straße, in der Keplerstraße und „Im Seelach“ abgestellt waren. An vier BMW und einem Mercedes schlugen die Diebe jeweils eine Seitenscheibe ein und entwendeten aus den Fahrzeugen einen Geldbeutel sowie fünf Lenkräder. Der Wert des Diebesguts wird auf mehrere tausend Euro geschätzt. Darüber hinaus richteten sie einen Sachschaden von etwa 2400 Euro an.

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg unter Telefonnummer 0 71 41 / 1 89 in Verbindung zu setzen.