Benningen Die Übungen mit den schlauen Vierbeinern gehen viel zu schnell vorbei

Dann wurden die Gruppen getauscht. So verging die erste Hälfte des Mittags wie im Flug. Danach gab es bei einer kleinen Stärkung – getreu dem Programm – Hotdogs als Imbiss. Nachdem alle Kinder satt waren, durften sie sich beim Spiel mit einer Kübelspritze abkühlen. In Zweierteams galt es, aufgestellte Dosen mit Hilfe des Wasserdrucks schnellstmöglich umzuspritzen. Während die einen pumpten und zielten, konzentrierten sich die anderen beim Eierlauf durch den Hindernisparcours. Bis endlich jeder einmal an der Reihe war und sich ausgepowert hatte, neigte sich die Veranstaltung auch schon wieder dem Ende zu.

Die Kinder und Mitglieder versammelten sich noch einmal, um bei einem abschließenden Quiz ihr erlangtes Wissen rund um den Hund zu testen. Während die Großen und Kleinen ein Wassereis schleckten, fanden sich langsam Mama und Papa am Vereinsheim ein und warteten gespannt auf die Berichte der zufriedenen Kinder. Abschließend erhielt jedes Kind als kleines Dankeschön für das Mitmachen eine Urkunde als angehender Hundechecker sowie ein Aufgabenheft mit den „12 Regeln im Umgang mit dem Hund“. Für die Kinder war der Mittag viel zu schnell zu Ende, die Hunde müde und die Hundebesitzer und Mitglieder des Hundesportvereins sehr zufrieden mit dem harmonischen Verlauf und der positiven Resonanz.