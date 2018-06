Benningen Die Mühlbächer erkunden das Elsass

Benningen

Auch dieses Jahr haben zehn Tennissenioren (genannt die „Mühlbächer“ ) des TCB Benningen ihren jährlichen Männerausflug durchgeführt. Dieses Mal blieben wir im Ländle und fuhren nach Freiburg. Am Donnerstag ging es mit der S-Bahn nach Stuttgart und von dort weiter mit der Bahn und Verspätung über Karlsruhe nach Freiburg. Die Stimmung und das Wetter konnten nicht besser sein, als wir nach dem Bezug der Zimmer im Hotel zur Stadtführung gingen. Viel Geschichte und viele Anekdoten konnten wir erfahren. Aber so eine Führung bei Sonnenschein macht Durst, sodass die Führung zwangsläufig in einem Biergarten endete, was auch die Führerin sehr genoss.