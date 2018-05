Benningen Die müden Wanderer haben die Qual der Wahl

Keinen Schuss gaben die Sportschützen Affalterbach

am Donnerstag ab. Beim traditionellen Waldfest des Schützenvereins standen die Feier und ein gemütliches Miteinander im Vordergrund. „Wir schenken ja auch Alkohol aus. Das verträgt sich nicht mit Schießen“, erklärt der Erste Vorsitzende Jürgen Kapp. Trotz der dunklen Wolken am Himmel und der Wettervorhersage haben viele Wanderer den Weg ins Schützenhaus gefunden. „Zur Not können wir ja immer noch ins Schützenhaus ausweichen, sollte es stark zu regnen anfangen“, sagt Kapp. Der Erlös des Festes kommt auch dem etwas älteren Bau zugute. „Wir haben Auflagen für unsere Kleinkaliber-Anlage bekommen, das wird also eine unserer größeren Baustellen“, erläutert er.

In Sachen Kulisse und Atmosphäre macht dem Akkordeonverein Benningen

so schnell keiner was vor. Bereits über 45 Mal fand das Vatertagsfest im Hardtwald statt und auch diesmal trafen sich viele Wanderer und Radfahrer im malerischem Ambiente am See. Das Fest des Akkordeonvereins besticht nicht zuletzt durch Einfachheit. „Wir haben hier keinen Strom und kein Wasser“, sagt der Vorsitzende Jürgen Brendel. „Wasser haben wir also dabei und der Strom kommt von mehreren Aggregaten.“ Ob kleine Familien oder große Wandergruppen, das Fest im Hardtwald lebt von seiner Stammkundschaft. Da ist für die geneigten Besucher auch mal ein Ständchen mitten auf dem Wanderweg drin und auch die Wanderer singen fleißig mit.

In Benningen war der Vatertag lediglich ein Auftakt zu Größerem. Beim Schifferfest am Donnerstag konnten sich die Leute beim Motorbootclub Benningen schon mal einstimmen und ausgiebig feiern. Ab Samstag finden auf dem Gelände zudem der Aspen-Cup statt, ein Wettbewerb in Sachen Holzverarbeitung. Für Christi-Himmelfahrt und den Cup hat der Motorbootclub sein Angebot ordentlich ausgebaut. Live-Musik, eine Strandbar und eine Party mit DJ sind nur einige der Ergänzungen. Wer Interesse an kuriosen Gefährten hatte, der konnte am Donnerstag in einem Amphibienfahrzeug mitfahren. „Es ist ein ziemlich mulmiges Gefühl, wenn man mit dem Auto in den Fluss fährt“, beschreibt ein Besucher das Erlebnis. „Wir haben das Fest im Lauf der vergangenen Jahre stetig ausgebaut“, sagt der Pressesprecher des Motorbootclubs, Thomas Geiger. „Es ist ein großes Hauptevent im Jahr.“