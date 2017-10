Benningen Der Park-Fluch soll geregelt werden

Benningen - Die S-Bahn sei ein Segen für Benningen, so Bürgermeister Klaus Warthon in der Gemeinderatsitzung am Montagabend, aber eben auch „ein kleiner Fluch“, was das wilde Parken rund um den Bahnhof anbelangt. Mit einem neuen Konzept will man den Schilderwald jetzt vereinheitlichen und vor allem die Anwohner von Dauerparkern entlasten.